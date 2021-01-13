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Москва

Палата представителей начала рассматривать вопрос об импичменте Трампа 

RT на русском 1 час назад
В конгрессе США начали рассматривать вопрос об импичменте Трампа
Фото: Reuters
Палата представителей конгресса США приступила к рассмотрению резолюции об импичменте действующего американского президента Дональда Трампа.
Об этом информирует CNN.
Отмечается, что члены палаты рассматривают вопрос, касающийся обвинения Трампа в «подстрекательстве к мятежу».
Телеканал уточняет, что резолюция была подготовлена после произошедших в Капитолии беспорядков.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.
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В мире , Дональд Трамп , CNN , США
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