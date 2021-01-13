В конгрессе США начали рассматривать вопрос об импичменте Трампа

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Палата представителей конгресса США приступила к рассмотрению резолюции об импичменте действующего американского президента Дональда Трампа

Об этом информирует CNN

Отмечается, что члены палаты рассматривают вопрос, касающийся обвинения Трампа в «подстрекательстве к мятежу».

Телеканал уточняет, что резолюция была подготовлена после произошедших в Капитолии беспорядков.