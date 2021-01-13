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Палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу 

Вечерняя Москва 56 минут назад
В США начали рассматривать вопрос импичмента Трампу
Фото: Reuters
Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на суд конгрессменов вынесена одна статья — «Подстрекательство к мятежу». По резолюции могут проголосовать в этот же день. После этого дело об импичменте перейдет на рассмотрение сената, однако он выходит с каникул только 19 января, а именно за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена. В этой связи полноценный процесс импичмента до истечения полномочий Трампа провести не удастся.
Трамп предупредил об опасности в случае импичмента
Ранее телеканал CNN опубликовал текст резолюции об объявлении импичмента действующему президенту США Дональду Трампу, документ могут вынести на рассмотрение палаты представителей. Трампу могут запретить занимать любые выборные должности. Статья импичмента была подготовлена конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером. Позднее появилась информация о том, что по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддерживают резолюцию об импичменте Трампа.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.
7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN , США
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