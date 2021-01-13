Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech 

Литва решила временно приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

"Распоряжение о временном прекращении медицинской процедуры связано с тем, что при транспортировке партии препарата были нарушены нормы температурного режима", — отмечается в сообщении.

Вакцина от этих изготовителей должна храниться при экстремально низкой температуре в минус 75 градусов Цельсия. По данным Минздрава, температурный режим мог быть нарушен при доставке препаратов в клиники Каунаса и Паневежиса, где делаются прививки.

"Госслужбе по контролю над лекарственными препаратами поручено оперативно выяснить, сказались ли температурные колебания на качественных свойствах вакцины", — отметило ведомство.

Вакцинация от COVID-19 началась в Литве 27 декабря. Пока прививки сделали 22,5 тыс. человек (0,81% населения). Вакцинация в Литве обязательной не является. Как считают медики, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения.