Армения открыла границы для иностранцев

"Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты, теперь все иностранцы могут въезжать в страну как по воздушному пути, так и по суше. Все иностранцы теперь могут посетить Армению, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в последние 72 часа", — отмечается в сообщении.