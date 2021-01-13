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Армения открыла сухопутные границы для иностранных граждан 

ТАСС 31 минуту назад
Армения открыла границы для иностранцев
Фото: ТАСС
Правительство Армении приняло решение открыть сухопутные границы для иностранных граждан, въезд которым был запрещен из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты, теперь все иностранцы могут въезжать в страну как по воздушному пути, так и по суше. Все иностранцы теперь могут посетить Армению, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в последние 72 часа", — отмечается в сообщении.

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В мире , Армения
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