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Порошенко заставили извиниться перед журналистами 

Украина.ру 36 минут назад
Порошенко заставили извиниться перед журналистами
Фото: РИА Новости
В частности, суд обязал Порошенко извиниться за то, что связал его с бизнесменом Сергеем Левочкиным.

«Своим решением суд обязал Петра Порошенко опровергнуть распространенную им информацию на его официальных страницах социальных сетей Facebook и Instagram, разместив там текст резолютивной части судебного решения», — сообщили в редакции информационного агентства.

Порошенко и его адвокаты имеют право обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.
В июле прошлого года Порошенко во время программы «Свобода слова на ICTV» сказал следующие слова:

— Госпожа (Ирина) Верещук (генпрокурор Украины — ред.) продемонстрировала мне сайт, который относится к выдающемуся деятелю тогдашней Партии регионов, а сейчас ОПЗЖ, УНН, господин Левочкин.

В августе суд принял от УНН иск о защите деловой репутации. Агентство отметило, что единственным бенефициаром, владельцем и директором ИА УНН была и остается некая Лозан Ульяна Ивановна.
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В мире , Сергей Левочкин , Петр Порошенко
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