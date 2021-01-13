Депутат Рады назвал Украину полуколонией

Официальный Киев во время переговоров с РФ постоянно озирается на Соединённые Штаты Америки и выставляет Украину полуколонией, заявил депутат Верховной рады, экс-спикер МИД Незалежной Олег Волошин. Политик также назвал позицию руководства страны по Донбассу неконструктивной. По его мнению, Москве «проще с Байденом разговаривать». Он имеет в виду избранного президента США Джо Байдена.

О чём говорить с властью в Киеве Москве, если здесь всё время звучат заявления, что давайте подождём, пока Байден станет президентом . Мы настолько уже полуколония непонятная, что нам дают понять публично, открыто, что зачем вообще о чём-то договариваться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским — дождёмся, что Байден скажет, — цитирует депутата портал NewsOne.

Украинская сторона настаивает на встрече президентов в «нормандском формате», но её проведению препятствует РФ. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

В прошлый раз встреча лидеров РФ, Украины, ФРГ и Франции состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий.

Как писал NEWS.ru, 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал встречу полезной, но вместе с тем отметил, что похвастаться результатом нельзя.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями. Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения.