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Москва

На Украине начался сбор подписей за регистрацию «Спутника V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил руководитель молодежного крыла украинской политсилы Артем Марчевский.

«Сегодня дан старт сбору подписей обращения к президенту и кабинету министров с требованием в максимально кратчайшие сроки зарегистрировать и запустить производство вакцины. Виктор Медведчук уже договорился обо всем. То есть, сугубо бюрократическая история», — заявил Марчевский в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он отметил, что украинские власти собираются покупать китайскую вакцину «с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины „Спутник V“ на уровне 92%, а по некоторым исследованиям и 96%».
В России ответили на отказ главы МИД Украины от вакцины «Спутник V»
По словам Марчевского, сбор подписей начат в трех городах Донецкой области на подконтрольной Киеву территории — Покровск, Доброполье и Мирноград.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
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В мире , Видео , Виктор Медведчук , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , МИД , Доброполье , Киев , Покровск , Республика Саха (Якутия)
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