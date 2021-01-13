Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил руководитель молодежного крыла украинской политсилы Артем Марчевский.

«Сегодня дан старт сбору подписей обращения к президенту и кабинету министров с требованием в максимально кратчайшие сроки зарегистрировать и запустить производство вакцины. Виктор Медведчук уже договорился обо всем. То есть, сугубо бюрократическая история», — заявил Марчевский в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он отметил, что украинские власти собираются покупать китайскую вакцину «с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины „Спутник V“ на уровне 92%, а по некоторым исследованиям и 96%».

По словам Марчевского, сбор подписей начат в трех городах Донецкой области на подконтрольной Киеву территории — Покровск, Доброполье и Мирноград.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.

Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский , позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.