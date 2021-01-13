Блогер собрала странные поговорки о России в Чили

Автор блога «Принцесса мапуче» на платформе «Яндекс. Дзен» рассказала о чилийских поговорках, посвященных России . По ее словам, в Чили Россию считают «главнейшей мировой державой», а на русских смотрят с восхищением.

Россиянка по имени Ксения, переехала в Чили к мужу Марко и услышала такую поговорку — t e van a llevar los rusos. По ее словам, так говорят об очень умных людях: буквально это означает, что человек такой умный, что его «русские заберут».

Другая расхожая фраза — tomar como cosaco («пить, как казак»). Так говорят о человеке, который может выпить много и не опьянеть.

Как писал «Рамблер», ранее автор блога «Тур в мир» на платформе «Яндекс. Дзен» рассказал , что некоторые русские имена вызывают у иностранцев странные ассоциации с — ночным горшком, курицами или маргарином.

Жители Чили смеются над именами Ника (именно так там называют ночной горшок) и Галина (похоже на испанское слово gallina — «курица»). Испаноговорящие с трудом произносят несколько согласных букв подряд, поэтому Света превращается у них в Севету, а Ксюша — в Акасюшу или Кесению.

Россиянин по имени Денис тоже может смутить чилийцев: для них это женское имя.