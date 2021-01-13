Россия высмеяла Украину в твиттере из-за Королева 

Официальный твиттер России пошутил над публикацией официального твиттера Украины

Real 🚨Theft alarm 🚨 or did @Ukraine started cherishing Soviet heritage? This GIF🇺🇦 was taken from an amazing 1982 Moscow-made cartoon «There was a dog…». Watch the full version in English: ▶️ https://t.co/NWICd3ulj2 https://t.co/MgA9aEuoH4 pic.twitter.com/GpXaVxe8dN— Russia 🇷🇺 (@Russia) January 12, 2021 Вчера официальный твиттер России сообщил, что со дня рождения советского ученого Сергея Королева исполнилось 114 лет. В твите он назван легендарным советским ученым, «отцом» космических полетов, человеком, ответственным за полет Юрия Гагарина в космос, создателем ракеты Р-7 и первого искусственного спутника Земли «Спутник-1».

«Охранная сигнализация!» — в тот же день написал официальный твиттер Украины.

Там сообщили, что Королев называл себя украинцем, родился в украинском Житомире, вырос в украинских Нежине и Киеве, учился в украинских Одессе и Киеве, а работал, был арестован, подвергнут пыткам и был лишен свободы на шесть лет в российских Москве, Колыме и Казани.

«Украина начала дорожить советским наследием?» — написал около полуночи официальный твиттер России.

В твите содержится изображение в формате GIF с кадрами из мультфильма «Жил-был пес», которых танцуют украинцы. В публикации отмечается, что этот мультфильм был создан в Москве (СССР) в 1982 год, и прикреплена ссылка на него на английском языке.