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Россия высмеяла Украину в твиттере из-за Королева 

Артём Кульша 1 час назад
Россия высмеяла Украину в твиттере из-за Королева
Фото: РИА Новости
Официальный твиттер России пошутил над публикацией официального твиттера Украины.
Вчера официальный твиттер России сообщил, что со дня рождения советского ученого Сергея Королева исполнилось 114 лет. В твите он назван легендарным советским ученым, «отцом» космических полетов, человеком, ответственным за полет Юрия Гагарина в космос, создателем ракеты Р-7 и первого искусственного спутника Земли «Спутник-1».

«Охранная сигнализация!» — в тот же день написал официальный твиттер Украины.

Там сообщили, что Королев называл себя украинцем, родился в украинском Житомире, вырос в украинских Нежине и Киеве, учился в украинских Одессе и Киеве, а работал, был арестован, подвергнут пыткам и был лишен свободы на шесть лет в российских Москве, Колыме и Казани.

«Украина начала дорожить советским наследием?» — написал около полуночи официальный твиттер России.

В твите содержится изображение в формате GIF с кадрами из мультфильма «Жил-был пес», которых танцуют украинцы. В публикации отмечается, что этот мультфильм был создан в Москве (СССР) в 1982 год, и прикреплена ссылка на него на английском языке.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии 4
В мире , Юрий Гагарин , Сергей Королев
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