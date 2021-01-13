В МИД рассказали об отношениях с Чехией после сноса памятника Коневу 

«Рамблер» писал, что ранее отношения России и Чехии обострились после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. В чешских СМИ появилась информация о человеке, якобы прибывшем из России с ядом, чтобы отравить главу шестого района Праги Ондржея Коларжа, настаивавшего на сносе. В МИД России эту информацию назвали фейком. Однако Чехия объявила двух дипломатов из России персонами нон грата. После чего МИД РФ принял решение о высылке двух чешских дипломатов с территории России.

По словам Олега Тяпкина, демонтировав памятник маршалу Коневу, Чехия нарушила положения двустороннего договора, на что Россия неоднократно обращала внимание и предлагала провести соответствующие консультации.

«Мы склонны воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод для пересмотра договора 1993 года, являющегося базовым документом современных российско-чешских отношений, а как основу для поиска устраивающих обе стороны решений в рамках существующего правового поля», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Россия рассчитывает на то, что чешская сторона предложит «разумный компромисс, который станет достойным решением проблемы».