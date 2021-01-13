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Премьер Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала 

Газета.Ru и ещё 1 23 минуты назад
Премьер Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала
Фото: facebook
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики", — говорится в заявлении политика.

Отмечается, что такое решение было принято после консультаций правлением и фракцией Центристской партии и с коллегами.
По словам Ратаса, предлагались несколько вариантов решения проблемы, однако только одно оказалось правильным. Коррупционный сандал в Эстонии связан с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco.
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В мире , Эстония
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