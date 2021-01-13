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Москва

Tesla обнаружила несуществующего человека на кладбище 

Газета.Ru 53 минуты назад
Tesla обнаружила несуществующего человека на кладбище
Фото: РИА Новости
Машина Tesla с функцией автопилота обнаружила несуществующего человека на кладбище. Об этом рассказал в Twitter пользователь Ovidiu Maciuc.
На опубликованном видео бортовой компьютер показывает стоящий рядом с машиной силуэт. После этого система показала, как человек пошел в противоположную от автомобиля сторону и исчез. Водитель заявляет, что был на кладбище в одиночестве и показывает это на видео.
Комментаторы предположили, что технологии наконец научились взаимодействовать с потусторонним миром. Они посоветовали автору вернуться на кладбище, чтобы еще раз встретиться с призраком.
Компания Tesla информацию не комментировала.
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