YouTube временно заблокировал Трампа

В компании рассказали, что недавно Трамп опубликовал на своем канале видео, побуждающее к насилию. Оно было удалено по причине нарушения политики YouTube. В компании не рассказали о содержании ролика.

Там сообщили, что в соответствии с политикой сервиса Трампу на семь дней запрещено загружать новые видео и вести прямые трансляции. Кроме того, пользователи не смогут комментировать все его видео.

По истечении недели YouTube пересмотрит решение о блокировке канала Трампа. Если тот допустит второе аналогичное нарушение, канал будет заблокирован еще на две недели, если допустит третье — на постоянной основе.

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден . На прошлой неделе сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Несколько дней назад Twitter объявил о блокировке страницы Трампа по причине нарушения им правил социальной сети и в связи с опасениями совершения им попыток спровоцировать беспорядки.