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YouTube заблокировал Трампа 

Артём Кульша 1 час назад
YouTube временно заблокировал Трампа
Фото: Reuters
Сервис YouTube временно заблокировал канал действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
В компании рассказали, что недавно Трамп опубликовал на своем канале видео, побуждающее к насилию. Оно было удалено по причине нарушения политики YouTube. В компании не рассказали о содержании ролика.
Там сообщили, что в соответствии с политикой сервиса Трампу на семь дней запрещено загружать новые видео и вести прямые трансляции. Кроме того, пользователи не смогут комментировать все его видео.
По истечении недели YouTube пересмотрит решение о блокировке канала Трампа. Если тот допустит второе аналогичное нарушение, канал будет заблокирован еще на две недели, если допустит третье — на постоянной основе.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден. На прошлой неделе сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека.
Несколько дней назад Twitter объявил о блокировке страницы Трампа по причине нарушения им правил социальной сети и в связи с опасениями совершения им попыток спровоцировать беспорядки.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США
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