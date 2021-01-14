Трамп прокомментировал блокировки в соцсетях 

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Президент США Дональд Трамп заявил о беспрецедентном нападении на свободу слова после того, как его аккаунты заблокировали в ряде социальных сетей. Об этом говорится в его видеообращении, доступном в Twitter -аккаунте Белого дома.

«Попытки цензурировать, «отменять» и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны», — подчеркнул Трамп.

По его мнению, в нынешнее напряженное и сложное время необходимо попытаться услышать друг друга, а не заставлять оппонентов замолчать.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил , что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после восстания, которое они устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.