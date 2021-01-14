Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп прокомментировал блокировки в соцсетях 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Трамп прокомментировал блокировки в соцсетях
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о беспрецедентном нападении на свободу слова после того, как его аккаунты заблокировали в ряде социальных сетей. Об этом говорится в его видеообращении, доступном в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Попытки цензурировать, «отменять» и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны», — подчеркнул Трамп.

По его мнению, в нынешнее напряженное и сложное время необходимо попытаться услышать друг друга, а не заставлять оппонентов замолчать.
7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.
Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после восстания, которое они устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.
Демократы обвинили главу государства в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей Конгресса проголосовала за его импичмент, теперь резолюцию рассмотрят в сенате.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Последние новости
Навального в декабре объявили в федеральный розыск Навального в декабре объявили в федеральный розыск Путин объявил массовую вакцинацию всех россиян Путин объявил массовую вакцинацию всех россиян Датская компания вышла из проекта «Северного потока-2» Датская компания вышла из проекта «Северного потока-2»
Комментарии
В мире , США , Марк Цукерберг , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
01:14
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
Происшествия
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение