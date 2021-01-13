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Москва

Поздравление Маска для Королева попало на видео 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
12 января «Роскосмос» в Твиттере поздравил великого советского конструктора Сергея Павловича Королёва со 114-летием. На этот пост отреагировал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Предприниматель по-русски прокомментировал пост "Роскосмоса", написав всего 3 слова: "Он был великолепен".
При этом президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на комментарий Маска, назвал Королёва «великим украинским учёным, ракетным инженером и конструктором космических кораблей». Он также пригласил Илона Маска посетить расположенный в Житомире Музей космонавтики имени Сергея Королёва. Также Зеленский прикрепил к своему твиту ссылку на более ранний пост основателя SpaceX, в котором тот отмечал, что встречался с семьёй легендарного учёного.
В мире , Видео , Илон Маск , Сергей Королев , Владимир Зеленский , SpaceX , Роскосмос
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