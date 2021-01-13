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Байден сделал вторую прививку и попал на видео 

Вадим Дроздов 59 минут назад
12 января избранный президент США Джозеф Байден сделал вторую прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Байдену сделали укол в госпитале в Ньюарке, в десяти-пятнадцати километрах от его резиденции.
Вторую из двух дозу вакцины избранный президент США получил в 13.35 по местному времени (21.35 по московскому времени) в понедельник. В ходе вакцинации будущий глава США был в маске. Он поблагодарил медиков и отметил, что важно распределить вакцину по стране. Первую прививку Джо Байден сделал еще 21 декабря 2020 года. Трансляцию этого события вели все центральные американские телеканалы.
В мире , Видео , Джозеф Байден
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