Байден сделал вторую прививку и попал на видео 

12 января избранный президент США Джозеф Байден сделал вторую прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Байдену сделали укол в госпитале в Ньюарке, в десяти-пятнадцати километрах от его резиденции.

Вторую из двух дозу вакцины избранный президент США получил в 13.35 по местному времени (21.35 по московскому времени) в понедельник. В ходе вакцинации будущий глава США был в маске. Он поблагодарил медиков и отметил, что важно распределить вакцину по стране. Первую прививку Джо Байден сделал еще 21 декабря 2020 года. Трансляцию этого события вели все центральные американские телеканалы.