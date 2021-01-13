В Британии могут ужесточить меры изоляции. На Даунинг-стрит готовы ввести более суровые запреты, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится к этим выходным. Рассматриваемые меры включают запрет двум людям встречаться на открытом воздухе для занятий спортом. Некоторые министры настаивают на закрытии большего числа предприятий, в том числе агентств по недвижимости.

Главные британские эксперты в области здравоохранения также выступают за увеличение правила социального дистанцирования с двух до трех метров. Источник на Даунинг-стрит сказал Daily Mail , что премьеру Борису Джонсону потребуются четкие данные о развитии ситуации с пандемией в стране, прежде чем он распорядится о дальнейших строгих ограничительных мерах. Премьер-министр заявил кабинету министров, что "как никогда важно, чтобы общественность оставалась дома".

Между тем, как язвительно отмечают британские СМИ, сам беззаботный Джонсон был сфотографирован в минувшие выходные во время двенадцатикилометровой велосипедной прогулки. Новые данные показывают, что более половины пациентов с вирусом в британских отделениях интенсивной терапии — это люди от 50 до 60 лет. Пандемия привела к тому, что количество смертей в Британии в 2020 году достигло самого высокого уровня. В департаменте национальной статистики заявили, что за последние 12 месяцев умерло больше британцев, чем в любой год за более чем столетие.

Тем временем предприятия и организации Соединенного Королевства предпринимают собственные меры в рамках третьей волны изоляции в Альбионе. Крупнейший больничный фонд Англии заявил, что переводит весь персонал в отделение интенсивной терапии и приостанавливает некоторые плановые операции на неопределенный срок, чтобы избежать заражения пациентов коронавирусом. Крупные супермаркеты объединились и официально запретили входить и находиться в них покупателям без масок. Супермаркеты могут отказать в доступе в свои помещения, которые являются частной собственностью, и могут вызвать полицию, если кто-то отказывается соблюдать правила или проявляет агрессию, уточняет ВВС

Между тем в Британии происходит не только заражение новым "доморощенным" штаммом коронавируса. На островах распространился крайне заразный южноафриканский вариант COVID-19: зарегистрировано до 30 случаев инфицирования им граждан страны. Самая высокая общая заболеваемость в Англии остается в Баркинге и лондонском районе Дагенхэм. В правительстве страны также встревожены появлением горячей точки COVID-19 в Мерсисайде, который обогнал Лондон как район, где вирус распространяется быстрее всего. Резкое увеличение количества таких случаев может поставить в неловкое положение кабинет министров, который сыграл большую роль в решении перевести регион во второй уровень в конце второй блокировки, в то время как большая часть остальной части Северо-Запада осталась на третьем уровне.

Министры надеются, что в некоторых областях уровень инфицирования "стабилизируется". Последние данные показали, что 45 533 человека дали положительный результат на вирус в понедельник, 11 января, что означает снижение среднего показателя за семь дней на 0,5 процента — это первое такое падение за последние несколько недель. Однако некоторые правительственные эксперты опасаются, что реальный уровень заболеваемости в Британии составляет более 250 тысяч случаев в день. Они предупредили Бориса Джонсона, что даже с развертыванием вакцины уровень смертности не сможет начать снижаться в стране до середины следующего месяца.

На пресс-конференции главу МВД Прити Патель спросили, почему правила изоляции оказались слабее, чем те, которые были введены в марте прошлого года, когда в Альбионе началась пандемия. Министр ответила, что правила являются "достаточно жесткими" и их просто необходимо более тщательно соблюдать. Патель также сообщила, что за время действия ограничительных мер полиция оштрафовала за нарушение правил изоляции около 45 тысяч человек и предупредила, что меньшинство "подвергает риску здоровье нации", поддержав более жесткий подход полиции к правилам изоляции. В Англии полиция может наложить штраф в размере 200 фунтов стерлингов на человека, который пренебрегает защитной маской. В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе за это нарушение может быть наложен штраф в размере 60 фунтов стерлингов. Повторным нарушителям грозит более крупный штраф.

Председатель Совета начальников национальной полиции Мартин Хьюитт сказал, что офицеры больше не будут "тратить время на попытки урезонить скептиков", поскольку смертность от последней волны коронавируса продолжает расти. Выступая на брифинге для прессы на Даунинг-стрит, он привел примеры шокирующего "безответственного поведения" людей, которые не прислушивались к предупреждениям, даже зная о том, что свыше 1 тысячи 200 человек умирают от инфекции в Британии каждый день.