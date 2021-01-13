Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Аналитики предрекли США год развеянных иллюзий 

News.ru 14 минут назад
Аналитики предрекли США год развеянных иллюзий
Фото: Liu Jie/XinHua/Global look Press
Наступивший год для США станет годом развеянных иллюзий из-за раскола в обществе, считают аналитики МГИМО и агентства «Евразийские стратегии». По их мнению, половине американцев кажется, что после инаугурации можно вернуться во времена, когда страна не была разделена на два непримиримых лагеря, однако президентская победа Джо Байдена оказалась скорее «пирровой».
Об этом говорится в экспертном докладе «Международные угрозы 2021. Геополитика после пандемии», сообщает РБК. Аналитики отмечают, что новому хозяину Белого дома Байдену достался не только коронавирус и его экономические последствия, но и низкая легитимность в глазах избирателей, голосовавших за Дональда Трампа. Это не позволит демократу проводить серьёзные, а не косметические реформы.
Авторы доклада уверены, что наступление американских элит на Россию и Китай проходит, чтобы «списать свои проблемы на внешних врагов», которые якобы мешают Вашингтону вернуть себе статус глобального гегемона.
Также аналитики ожидают «нового всплеска информационной войны и политических провокаций против России». Они возможны со стороны стран, которые захотят заслужить одобрение новых хозяев Белого дома или привыкли извлекать выгоду из конфронтации Москвы и Вашингтона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объединение усилий США и России позволит сбалансировать мощь Китая. На данный шаг Вашингтону следует пойти, поскольку с Пекином планирует сближаться Евросоюз. Такое мнение высказал американский аналитик Джеймс Дюрсо в статье, опубликованной в газете The Hill. Автор статьи считает, что Брюссель и Вашингтон в «идеальном мире» состояли бы в одном блоке.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
News.ru: последние новости
Контрразведка США назвала РФ и КНР угрозой для распространения вакцины Контрразведка США назвала РФ и КНР угрозой для распространения вакцины Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России На Украине представили методичку по доносам на говорящих по-русски На Украине представили методичку по доносам на говорящих по-русски
Комментарии 3
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ЕС , МГИМО , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение