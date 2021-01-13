Аналитики предрекли США год развеянных иллюзий 

Наступивший год для США станет годом развеянных иллюзий из-за раскола в обществе, считают аналитики МГИМО и агентства «Евразийские стратегии». По их мнению, половине американцев кажется, что после инаугурации можно вернуться во времена, когда страна не была разделена на два непримиримых лагеря, однако президентская победа Джо Байдена оказалась скорее «пирровой».

Об этом говорится в экспертном докладе «Международные угрозы 2021. Геополитика после пандемии», сообщает РБК. Аналитики отмечают, что новому хозяину Белого дома Байдену достался не только коронавирус и его экономические последствия, но и низкая легитимность в глазах избирателей, голосовавших за Дональда Трампа . Это не позволит демократу проводить серьёзные, а не косметические реформы.

Авторы доклада уверены, что наступление американских элит на Россию и Китай проходит, чтобы «списать свои проблемы на внешних врагов», которые якобы мешают Вашингтону вернуть себе статус глобального гегемона.

Также аналитики ожидают «нового всплеска информационной войны и политических провокаций против России». Они возможны со стороны стран, которые захотят заслужить одобрение новых хозяев Белого дома или привыкли извлекать выгоду из конфронтации Москвы и Вашингтона.