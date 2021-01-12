США сочли Россию угрозой поставкам вакцины

"Мы сейчас очень тесно взаимодействуем с армией, с Минздравом [США] , помогая облегчить безопасную транспортировку и защиту [вакцины] от места производства до конечного потребителя, до вакцинации. Это очень комплексная проблема, и я, без сомнений, хотел бы высоко оценить [работу] мужчин и женщин из рядов ВС и все правительство, которые приняли участие в "Операции невероятная скорость" (программа администрации США по ускоренной разработке препаратов от коронавируса — прим. ТАСС), чтобы гарантировать, что мы можем облегчить эту транспортировку вакцин безопасно, зная, что наши противники пытаются нарушить эту цепь поставок", — сказал Эванина в интервью газете "Вашингтон пост", которое транслировалось на сайте издания.