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Американская контрразведка утверждает, что РФ и КНР угрожают цепям поставок вакцины в США 

ТАСС 1 час назад
США сочли Россию угрозой поставкам вакцины
Фото: Reuters
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина во вторник выразил обеспокоенность в связи с угрозой, которую, по его мнению, представляют Россия и Китай для цепей поставок, связанных с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах.

"Мы сейчас очень тесно взаимодействуем с армией, с Минздравом [США] , помогая облегчить безопасную транспортировку и защиту [вакцины] от места производства до конечного потребителя, до вакцинации. Это очень комплексная проблема, и я, без сомнений, хотел бы высоко оценить [работу] мужчин и женщин из рядов ВС и все правительство, которые приняли участие в "Операции невероятная скорость" (программа администрации США по ускоренной разработке препаратов от коронавируса — прим. ТАСС), чтобы гарантировать, что мы можем облегчить эту транспортировку вакцин безопасно, зная, что наши противники пытаются нарушить эту цепь поставок", — сказал Эванина в интервью газете "Вашингтон пост", которое транслировалось на сайте издания.

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Его попросили уточнить, какие именно "противники" вызывают у него наибольшее беспокойство.

"Я бы сказал, что сейчас [это] Китай и Россия", — ответил Эванина, не приводя каких-либо пояснений.

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В мире , Уильям Эванина , Минздрав РФ , Pfizer , Администрация США , Washington Post , ИТАР-ТАСС
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