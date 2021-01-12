Тунис заинтересовался вакциной «Спутник V»

Тунис контактирует с Россией для получения партии вакцины против COVID-19 «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Фаузи Мехди.

Мы контактируем с различными лабораториями. Сегодня я провёл видеовстречу с посольством РФ для уточнения технических деталей, — отметил Мехди, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что 11 января было выдано разрешение на продажу вакцины Pfizer. Вакцинация населения начнётся не раньше февраля и будет носить добровольный характер.

Согласно последним данным, в Тунисе выявлены более 162 тысяч случаев COVID-19. В стране выздоровели свыше 119 тысяч пациентов. От заболевания скончались 5284 человека.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.