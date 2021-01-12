Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Выберите регион
Москва

Тунис ведёт переговоры с РФ по поводу получения вакцины «Спутник V» 

News.ru 25 минут назад
Тунис заинтересовался вакциной «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Тунис контактирует с Россией для получения партии вакцины против COVID-19 «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Фаузи Мехди.

Мы контактируем с различными лабораториями. Сегодня я провёл видеовстречу с посольством РФ для уточнения технических деталей, — отметил Мехди, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что 11 января было выдано разрешение на продажу вакцины Pfizer. Вакцинация населения начнётся не раньше февраля и будет носить добровольный характер.
Согласно последним данным, в Тунисе выявлены более 162 тысяч случаев COVID-19. В стране выздоровели свыше 119 тысяч пациентов. От заболевания скончались 5284 человека.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
News.ru: последние новости
На Украине представили методичку по доносам на говорящих по-русски На Украине представили методичку по доносам на говорящих по-русски Источники заявили, что поставки вакцины Pfizer в Россию не планируются Источники заявили, что поставки вакцины Pfizer в Россию не планируются СМИ заявили, что Запад проигрывает России борьбу за Украину СМИ заявили, что Запад проигрывает России борьбу за Украину
Комментарии 13
В мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение