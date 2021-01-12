Европейские чиновники отказались встречаться с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отменил свою поездку в Европу после того, как глава МИД Люксембурга и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Информированные источники заявили агентству, что Помпео хотел провести встречу со своим коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Однако, как отметил дипломатический источник, визит госсекретаря США в Люксембург был отменен после того, как официальные лица в стране проявили нежелание назначать с ним встречу.
Как отмечает Рейтер, глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал президента США Дональда Трампа "преступником" и "политическим пироманом".
Ранее сообщалось, что госдеп отменил все поездки сотрудников на этой неделе, включая визит Помпео в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Ранее ведомство сообщило, что Помпео посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.