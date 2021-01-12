Визит Помпео в Европу отменен ради передачи власти Байдену

«Мы полностью привержены плавному и упорядоченному процессу передачи власти, который будет завершён в течение следующих восьми дней. И Госдеп, и команда избранного президента в течение нескольких недель были полностью вовлечены в достижение этой цели, и мы довольны продемонстрированным уровнем сотрудничества и профессионализмом», — сообщила пресс-служба Госдепа.