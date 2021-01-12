Эрдоган зарегистрировался в Telegram

Ранее его разработчики обновили пользовательское соглашение. В него был добавлен пункт о передаче личных данных Facebook. В тексте поясняется, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.

Антимонопольный комитет республики начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.