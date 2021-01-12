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Москва

Реджеп Эрдоган зарегистрировался в Telegram 

Говорит Москва 37 минут назад
Эрдоган зарегистрировался в Telegram
Фото: РИА Новости
Ранее его разработчики обновили пользовательское соглашение. В него был добавлен пункт о передаче личных данных Facebook. В тексте поясняется, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.
В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
Антимонопольный комитет республики начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.
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