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Трамп обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад