В Швеции выпустили почтовую марку с Гретой Тунберг

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Швеции выпустили почтовую марку с Гретой Тунберг в честь 18-летия экоактивистки. Девушка изображена в жёлтом плаще, она стоит на утёсе и смотрит на пролетающих стрижей.

Марка входит в коллекцию «Ценная природа», посвящённой окружающей среде и экологическим вопросам.

компания Postnord

Марки появятся в продаже 14 января, каждая из них будет стоить 12 шведских крон (это примерно 110 рублей).