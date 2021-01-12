В Швеции выпустили почтовую марку с Гретой Тунберг в честь 18-летия экоактивистки. Девушка изображена в жёлтом плаще, она стоит на утёсе и смотрит на пролетающих стрижей.
Марка входит в коллекцию «Ценная природа», посвящённой окружающей среде и экологическим вопросам.
компания Postnord
Марки появятся в продаже 14 января, каждая из них будет стоить 12 шведских крон (это примерно 110 рублей).
В 2018 году Грета Тунберг заявила о себе, проводя пикеты у здания парламента Швеции. Она говорила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут выполнять соглашение по климату. В 2019 году Тунберг выступила на климатическом саммите ООН, обвинив политиков и СМИ в игнорировании проблем изменения климата на планете из-за деятельности человека.