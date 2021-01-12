Эксперт заявил о новых санкциях против РФ со стороны Байдена

Избранный президент США Джо Байден введет новые санкции в отношении России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
«Какие-то санкции обязательно последуют», — уверен он.
Эксперт затруднился вообразить, что Байден, активно критиковавший действующего американского президента Дональда Трампа за мягкость политики в отношении России, не ужесточит рестрикции. По его словам, народ США просто не поймет Байдена, если тот этого не сделает.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — Байден получил 306 голосов при необходимых для победы 270-и. Трамп безуспешно пытался оспорить результаты голосования в ряде штатов.
В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что внешняя политика США на российском направлении не изменится революционно в случае победы Джо Байдена на выборах президента. Он заявил, что США глубоко расколоты, а отношения с Россией могли бы стать объединительной идеей, которая позволит преодолеть раскол.