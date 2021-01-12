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Бывший премьер Украины предрек улучшение отношений с РФ 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
Бывший премьер Украины предрек улучшение отношений с РФ
Фото: ТАСС
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что Киеву рано или поздно придется урегулировать отношения с Москвой. Об это он заявил в интервью «Страна.ua».
Азаров подчеркнул, что он украинский политик, не собирается защищать Россию, однако отстаивает национальные интересы своей страны.

«В данной ситуации не в наших национальных интересах проводить политику вражды с Россией. Это контрпродуктивно абсолютно. И никто не может мне доказать обратное», — заявил он.

Бывший премьер-министр Украины также отметил, что сейчас страна, называя Россию агрессором, продолжает пользоваться ее газом, а «рано или поздно все же придется урегулировать отношения».

«У нас громадное количество родственников. Родственные, экономические, культурные связи. Да какие угодно. Настолько тесные, что их рвут-рвут, разрывают, а порвать не могут. Это все равно, что два родных брата. Разругались, но рано или поздно, чтобы сесть, по рюмке выпить вместе — и договориться, забыть ссору раз и навсегда на взаимоприемлемых принципах», — отметил он.

«Рамблер» писал, что в 2016 году на Украине была принята стратегия, согласно которой необходимо было нарастить объемы добычи газа к 2020 году до 20 миллиардов куб. м. Это позволило бы стране отказаться от закупок из-за рубежа. В итоге украинские СМИ констатировали, что программа была провалена, и в минувшем году Киев продолжил закупать «голубое топливо» в России.
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Комментарии
В мире , Николай Азаров
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