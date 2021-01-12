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Президент Абхазии вылечился от коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Президент Абхазии вылечился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Информация о том, что Бжания заразился коронавирусом появилась 27 декабря 2020 года.

"Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что после проведения двух ПЦР тестов 8 января получены отрицательные результаты. "Однако, по рекомендации врачей, для полного восстановления президент еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу", — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился премьер Александр Анкваб. Состояние здоровья Анкваба врачи определяют как стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Его направили на лечение в Москву, на это время врио премьера назначен министр финансов Абхазии Владимир Делба. Коронавирусом также заразился глава МИД Абхазии Даур Кове. Он сообщил, что чувствует себя нормально и находится на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Даур Кове , Аслан Бжания , Александр Анкваб , МИД , РИА Новости , Абхазия
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