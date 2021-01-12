Президент Абхазии вылечился от коронавируса 

Информация о том, что Бжания заразился коронавирусом появилась 27 декабря 2020 года.

"Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что после проведения двух ПЦР тестов 8 января получены отрицательные результаты. "Однако, по рекомендации врачей, для полного восстановления президент еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу", — отметили в пресс-службе.