У Лукашенко появились «принципиальные вопросы» к руководству России

Президент Беларуси Александр Лукашенко сформулировал «принципиальные вопросы» к руководству России. Об этом он высказался 12 января на совещании с членами правительства. Белорусский лидер раскрыл, что намерен обсудить с президентом России на очередной встрече.

Важность обеспечения допуска белорусских предприятий к государственным закупкам в России подчеркнул во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

«Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам», — цитирует Лукашенко агентство «БЕЛТА».

Напомним, в сентябре лидеры России и Беларуси на встрече в Сочи договорились активизировать работу межправительственной комиссии, поручить руководителям соответствующих министерств и ведомств, а также руководителям ключевых отраслевых предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты, чтобы прекратить понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами.