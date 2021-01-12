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Лукашенко сформулировал «принципиальные вопросы» к руководству России 

Евразия Эксперт 23 минуты назад
У Лукашенко появились «принципиальные вопросы» к руководству России
Фото: volkovysk.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко сформулировал «принципиальные вопросы» к руководству России. Об этом он высказался 12 января на совещании с членами правительства. Белорусский лидер раскрыл, что намерен обсудить с президентом России на очередной встрече.
Важность обеспечения допуска белорусских предприятий к государственным закупкам в России подчеркнул во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

«Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам», — цитирует Лукашенко агентство «БЕЛТА».

Напомним, в сентябре лидеры России и Беларуси на встрече в Сочи договорились активизировать работу межправительственной комиссии, поручить руководителям соответствующих министерств и ведомств, а также руководителям ключевых отраслевых предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты, чтобы прекратить понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами.
Ранее председатель ЕЭК Михаил Мясникович сообщил, что Евразийский межправительственный совет принял окончательное решение по равному доступу к госзакупкам в ЕАЭС. По его словам, участники межправсовета утвердили перечень товаров для госзакупок и порядок их доступа. По его словам, в перечень включены все основные виды продукции. «Это серьезный шаг укрепления нашей интеграции, когда стороны слышат и понимают друг друга и дополнительно открывают рынки для товаров из стран-партнеров», — отметил он.
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В мире , Юрий Назаров , Михаил Мясникович , Александр Лукашенко , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , Краснодарский Край , Сочи
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