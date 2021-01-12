Ни живых, ни мертвых: что стало с самым загадочным кораблем «Мария Целеста» 

Телеканал «Царьград» рассказал о загадке парусного судна «Мария Целеста», команда которого без следа исчезла в 1872 году. Считается, что люди покинули корабль по своей воле, но почему они приняли такое решение — до сих пор неизвестно.

Сначала бригантина носила название «Амазонка», но после смерти своего первого капитана и шторма, нанесшего ей серьезные повреждения, корабль попал к американскому моряку из Нью-Йорка Ричарду Хэйнсу и получил название «Мария Целеста» («Мария Небесная»). Бригантина принадлежала Хэйнсу недолго и в итоге оказалась у его кредиторов, а от них перешла к 37-летнему капитану Бенджамину Бриггсу.

5 ноября 1872 года «Мария Целеста» под командованием Бриггса вышла в плаванье с грузом спирта. Корабль направлялся из Статен-Айленда, Нью-Йорк, в порт Генуя, Италия. На корабле находилась команда из семи человек, капитан, его жена Сара Элизабет Кобб-Бриггс и их двухлетняя дочь София Матильда.

Через месяц, 4 декабря, корабль обнаружило судно «Деи Грация» под командованием капитана Дэвида Рида Морхауза. Он был знаком с Бриггсом, более того, за день до отплытия «Марии Целесты» капитаны и их жены вместе ужинали. На «Марии Целесте» не оказалось ни одного человека — ни живого, ни мертвого.

Между переборками и палубами найденного корабля была вода (уровень в трюме — около одного метра), крышки люков были сняты (одна из них была сорвана с петель).

Секстанта и хронометра на бригантине не оказалось (это говорит об эвакуации команды), в каюте капитана нашли нетронутые деньги и драгоценности, а в кубрике — трубки матросов. Груз спирта также оказался частично цел. Последняя запись в бортовом журнале была датирована 24 ноября.

Позже следователи пришли к выводу, что корабль не попадал в шторм (серьезных повреждений они не нашли). По их мнению, на «Марии Целесте» было совершено преступление. Именно с ним, а не с природным явлением, и связывают исчезновение команды. Следствие предполагало, что под воздействием алкоголя матросы могли убить капитана и его семью, а затем сбежать.

Среди других версий — нападение пиратов, воздействие Бермудского треугольника, инфразвука, локальные взрывы из-за паров спирта, заставившие команду в страхе сбежать, и даже нападение морских чудовищ.

Как писал «Рамблер», ранее ветеран Военно-морского флота России, контр-адмирал Всеволод Хмыров прокомментировал загадку Бермудского треугольника. Он заявил, что у советских и российских моряков не возникало проблем в том районе.

Хмыров отмечал, что третья флотилия ракетных подлодок стратегического назначения находилась в районе Саргассова моря около 20 лет.