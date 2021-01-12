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Зеленский решил снизить тарифы на газ на фоне протестов 

Украина.ру и ещё 1 12 января 2021
Зеленский решил снизить тарифы на газ на фоне протестов
Фото: © пресс-служба Президента Украины
Зеленский собрал совещание, на котором после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной. Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

«Рыночные цены сегодня велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит — в экономическом плане тоже», — подчеркнул президент.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).
В понедельник, 11 января, люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса в различных городах Украины. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.
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