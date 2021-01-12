Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca 

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Лекарственный регулятор ЕС сообщил о получении заявки на регистрацию в Евросоюзе вакцины компании AstraZeneca.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что оценка вакцины агентством будет проходить в ускоренные сроки.