Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca 

Лекарственный регулятор ЕС сообщил о получении заявки на регистрацию в Евросоюзе вакцины компании AstraZeneca.
Об этом говорится на сайте регулятора.
«Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca», — отмечается в заявлении.
Сообщается, что оценка вакцины агентством будет проходить в ускоренные сроки.
Ранее Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Moderna в Европейском союзе.