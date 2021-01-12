Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca
Фото: Reuters
Лекарственный регулятор ЕС сообщил о получении заявки на регистрацию в Евросоюзе вакцины компании AstraZeneca.
Об этом говорится на сайте регулятора.

«Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что оценка вакцины агентством будет проходить в ускоренные сроки.
Ранее Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Moderna в Европейском союзе.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
RT на русском: последние новости
В день инаугурации Байдена могут задействовать до 15 тысяч нацгвардейцев В день инаугурации Байдена могут задействовать до 15 тысяч нацгвардейцев В Литве заявили о готовности поменять название Белоруссии В Литве заявили о готовности поменять название Белоруссии Алиев и Пашинян оценили итоги трёхсторонней встречи в Москве Алиев и Пашинян оценили итоги трёхсторонней встречи в Москве
В мире , ЕС , Pfizer , Гаага , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
01:00
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
Происшествия Криминал
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение