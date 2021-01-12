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Россия продлила запрет на полеты в Великобританию 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Россия продлила запрет на полеты в Великобританию
Фото: ТАСС
Россия до 1 февраля продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщает ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», с 1 августа 2020 года Россией были возобновлены полеты в Великобританию (Лондон). Однако после того, как Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении там нового штамма коронавируса, авиасообщение с этой страной было приостановлено с 22 декабря 2020 года по 12 января 2021 года.
Сегодня оперативный штаб сообщил, что принято решение о продлении запрета на полеты в Великобританию.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — пояснили в штабе.

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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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