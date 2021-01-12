Россия продлила запрет на полеты в Великобританию 

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Россия до 1 февраля продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщает ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», с 1 августа 2020 года Россией были возобновлены полеты в Великобританию (Лондон). Однако после того, как Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении там нового штамма коронавируса, авиасообщение с этой страной было приостановлено с 22 декабря 2020 года по 12 января 2021 года.

Сегодня оперативный штаб сообщил, что принято решение о продлении запрета на полеты в Великобританию.