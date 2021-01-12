Иванишвили отдал почти все состояние на благотворительность 

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Основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили , накануне объявивший об уходе из политики, передал почти все свое состояние благотворительному фонду «Карту», оставив себе и семье 200 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что сам Бидзина Иванишвили оценил свое состояние в 1,5 млрд долларов, тогда как разные источники говорили о более чем 5 млрд долларов.

Фонду уже переданы 26 компаний, принадлежавших меценату, а также иная собственность.

Ранее он уже потратил на благотворительные проекты в Грузии более 3 млрд долларов.

Грузинская оппозиция считает, что Иванишвили просто будет управлять процессами из-за кулис.

В 2016 году Ираклий Кобахидзе стал председателем парламента Грузии на четыре года, однако покинул пост досрочно в 2019-м, когда в Тбилиси вспыхнули антироссийские акции радикалов из-за визита в Грузию делегации Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.