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Иванишвили отдал почти все состояние на благотворительность 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Иванишвили отдал почти все состояние на благотворительность
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, накануне объявивший об уходе из политики, передал почти все свое состояние благотворительному фонду «Карту», оставив себе и семье 200 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что сам Бидзина Иванишвили оценил свое состояние в 1,5 млрд долларов, тогда как разные источники говорили о более чем 5 млрд долларов.
Фонду уже переданы 26 компаний, принадлежавших меценату, а также иная собственность.
Ранее он уже потратил на благотворительные проекты в Грузии более 3 млрд долларов.
Грузинская оппозиция считает, что Иванишвили просто будет управлять процессами из-за кулис.
Между тем, 16 ноября на съезде «Грузинской мечты» вместо Иванишвили председателем партии будет избран ее нынешний исполнительный секретарь, депутат Ираклий Кобахидзе.
В 2016 году Ираклий Кобахидзе стал председателем парламента Грузии на четыре года, однако покинул пост досрочно в 2019-м, когда в Тбилиси вспыхнули антироссийские акции радикалов из-за визита в Грузию делегации Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.
Накануне экс-премьер-министр Грузии, лидер партии власти «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, которому в феврале исполнится 65 лет, объявил об уходе из политики.
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В мире , Ираклий Кобахидзе , Бидзин Иванишвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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