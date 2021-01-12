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СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа 

РИА Новости 31 минуту назад
Трамп обвинил членов движения антифа в штурме Капитолия
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа, сообщает портал Axios.
По его данным, таким мнением Трамп поделился в телефонном разговоре со своим однопартийцем, лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. По словам источников издания, Маккарти пытался возразить Трампу, указывая, что беспорядки устроили его сторонники.
Неназванный представитель Белого дома заявил порталу, что разговор был "напряженным и временами агрессивным", Трамп заявлял о фальсификациях на выборах, а "раздраженный" Маккарти перебивал его, напоминая, что выборы окончены.
Телеканал Fox News в понедельник сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп в разговоре с Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне.
Представитель министерства юстиции США на прошлой неделе сообщил, что следователи не видят признаков причастности ультралевого движения антифа к беспорядкам в Капитолии, как о том заявляют сторонники Трампа. Вскоре после беспорядков сразу несколько республиканцев в конгрессе озвучили предположение, что за организацией беспорядков в конгрессе стоит крайне левая группировка антифа, назвав это провокацией.
Шестого января — в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, пять человек.
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В мире , Кевин Маккарти , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , Министерство юстиции США , Fox News , США
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