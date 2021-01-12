Трамп обвинил членов движения антифа в штурме Капитолия

По его данным, таким мнением Трамп поделился в телефонном разговоре со своим однопартийцем, лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти . По словам источников издания, Маккарти пытался возразить Трампу, указывая, что беспорядки устроили его сторонники.

Неназванный представитель Белого дома заявил порталу, что разговор был "напряженным и временами агрессивным", Трамп заявлял о фальсификациях на выборах, а "раздраженный" Маккарти перебивал его, напоминая, что выборы окончены.

Телеканал Fox News в понедельник сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп в разговоре с Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне

Представитель министерства юстиции США на прошлой неделе сообщил, что следователи не видят признаков причастности ультралевого движения антифа к беспорядкам в Капитолии, как о том заявляют сторонники Трампа. Вскоре после беспорядков сразу несколько республиканцев в конгрессе озвучили предположение, что за организацией беспорядков в конгрессе стоит крайне левая группировка антифа, назвав это провокацией.