Трамп обвинил членов движения антифа в штурме Капитолия

Действующий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа, сообщает портал Axios.
По его данным, таким мнением Трамп поделился в телефонном разговоре со своим однопартийцем, лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. По словам источников издания, Маккарти пытался возразить Трампу, указывая, что беспорядки устроили его сторонники.
Неназванный представитель Белого дома заявил порталу, что разговор был "напряженным и временами агрессивным", Трамп заявлял о фальсификациях на выборах, а "раздраженный" Маккарти перебивал его, напоминая, что выборы окончены.
Телеканал Fox News в понедельник сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп в разговоре с Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне.
Представитель министерства юстиции США на прошлой неделе сообщил, что следователи не видят признаков причастности ультралевого движения антифа к беспорядкам в Капитолии, как о том заявляют сторонники Трампа. Вскоре после беспорядков сразу несколько республиканцев в конгрессе озвучили предположение, что за организацией беспорядков в конгрессе стоит крайне левая группировка антифа, назвав это провокацией.
Шестого января — в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, пять человек.