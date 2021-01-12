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Вышедшие замуж за одного мужчину сестры-близнецы попали на видео 

Алевтина Жаркова 46 минут назад
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину. Видео и фото с торжественного мероприятия появились в Twitter-аккаунте пользователя Нельсона Обидона (Nelson Obidon). На опубликованных кадрах мужчина находится в компании двух девушек в одинаковых платьях. При этом одна из невест, судя по округлившемуся животу, уже беременна.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах. Не все поклонники пары поверили в то, что заключенный в южно-азиатской стране союз не фиктивен. Некоторые фолловеры назвали церемонию очередным пиар-ходом.
В мире , Видео , Общество , Давид Манукян , Ольга Бузова
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