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Москва

Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена 

ИА Regnum и ещё 20 1 час назад
Посол Ельченко представит Украину на инаугурации Байдена
Фото: РИА Новости
На инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена будет присутствовать посол Украины Владимир Ельченко. Об этом дипломат заявил 11 января в комментарии информационному агентству «Укринформ».
По его словам, в связи с пандемией коронавируса все иностранные государства на этой церемонии будут представлены послами, а не лидерами стран.

«Инаугурация президента — это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты», — добавил Ельченко.

Напомним, инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о введении санкций США в отношении ряда украинских юридических и физических лиц, которые якобы вмешивались в ход американских выборов. Интересно, что все они, так или иначе, причастны к распространению аудиозаписей переговоров, якобы проводившихся между Джозефом Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Комментарии 1
В мире , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Ельченко , Укринформ , США
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