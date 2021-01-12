Посол Ельченко представит Украину на инаугурации Байдена

По его словам, в связи с пандемией коронавируса все иностранные государства на этой церемонии будут представлены послами, а не лидерами стран.

«Инаугурация президента — это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты», — добавил Ельченко.

Напомним, инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2021 года.