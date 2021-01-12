Украинскую националистку лишили стипендии в Австрии 

Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинку Елену Семеняку в связи с тем, что она придерживается ультраправых взглядов.
Отмечается, что такое решение институт принял после того, как стало известно, что Семеняка публикует у себя в соцсетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, передает «Страна.ua».
По данным издания, аспирантка является секретарем по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (запрещена в России).
Ссылка с описанием стипендии украинки на сайте института была удалена. Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро 1,8 тыс. евро.
Ранее представители украинских националистических организаций устроили митинг рядом с киевской больницей «Феофания», в которой лечится от коронавируса президент Украины Владимир Зеленский.