Эффективность китайской вакцины в Бразилии оказалась ниже 60%

Средний показатель эффективности вакцины от коронавируса Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac Biotech оказался ниже 60% по результатам клинических испытаний в Бразилии . Об этом сообщил в понедельник местный информационный портал UOL

Эту информацию ему подтвердили два источника, имеющие доступ к отчетам Института Бутантан в Сан-Паулу, который является партнером китайской компании. Вместе с тем портал подчеркивает, что препарат достиг минимального, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения и бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), уровня эффективности в 50%, что позволяет использовать его для иммунизации населения.

Ранее в понедельник директор Института Бутантан Димас Ковас сообщил, что данные о средней эффективности препарата будут официально обнародованы днем во вторник. На прошлой неделе были представлены данные о клинической эффективности вакцины, которая, как утверждалось, в 100% случаев предотвратила развитие тяжелой и средней формы вызываемого коронавирусом заболевания и в 78% случаев помогла избежать развития легкой формы заболевания.