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Португальский президент заразился COVID-19 

Мир24 и ещё 1 31 минуту назад
Президент Португалии заразился коронавирусом
Фото: DPA/TASS / Alex Edelman
Президент Португалии 72-летний Марселу Ребелу де Соуза заразился коронавирусом. Его ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства, передает «МИР 24».
Португальский лидер самоизолировался в своей официальной резиденции в Лиссабоне. На данный момент у него нет никаких симптомов заболевания. Однако теперь все плановые мероприятия с его участием пришлось отменить. 24 января в стране запланированы президентские выборы. Соуза баллотируется на второй срок. На этой неделе должны были состояться крупные дебаты.
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В мире , COVID-19 , Ненецкий Автономный Округ , Португалия
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