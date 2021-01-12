Президент Португалии заразился коронавирусом

Президент Португалии 72-летний Марселу Ребелу де Соуза заразился коронавирусом. Его ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства, передает «МИР 24».
Португальский лидер самоизолировался в своей официальной резиденции в Лиссабоне. На данный момент у него нет никаких симптомов заболевания. Однако теперь все плановые мероприятия с его участием пришлось отменить. 24 января в стране запланированы президентские выборы. Соуза баллотируется на второй срок. На этой неделе должны были состояться крупные дебаты.