Президент Португалии заразился коронавирусом

Португальский лидер самоизолировался в своей официальной резиденции в Лиссабоне. На данный момент у него нет никаких симптомов заболевания. Однако теперь все плановые мероприятия с его участием пришлось отменить. 24 января в стране запланированы президентские выборы. Соуза баллотируется на второй срок. На этой неделе должны были состояться крупные дебаты.