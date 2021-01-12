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В Китае ВОЗ начинает расследование происхождения COVID-19 

BFM.RU 15 минут назад
В Китае ВОЗ начинает расследование происхождения COVID-19
Фото: ТАСС
В Китае ВОЗ начинает расследование происхождения COVID-19, сообщает Le Huffington Post. Команда экспертов начиная с четверга, 14 января, будет проводить совместное с китайскими учеными исследование происхождения коронавируса.
Визит экспертов очень чувствителен для Пекина, который стремится избежать ответственности за эпидемию, унесшую жизни более 1,9 миллиона человек во всем мире. Первоначально запланированный на прошлую неделю, он был отменен в последнюю минуту из-за отсутствия всех необходимых разрешений для команды ВОЗ.
Пекин не предоставил подробностей о том, как пройдет визит, но ожидается, что следователи будут помещены на карантин по прибытии на китайскую землю.
Китаю удалось практически искоренить болезнь на своей территории.
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В мире , COVID-19 , Китай , Пекин
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