Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Деньги и связи: журналист объяснил, как проходит подпольная вакцинация на Украине 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Украинский журналист Иван Росада в студии ток-шоу «Открытый эфир» рассказал об образовании в его стране подпольного рынка зарубежными вакцинами от коронавируса. По его словам, хоть правительство Украины и отказалось от российской вакцины, а поставки из других стран официально еще не начались, вакцинация осуществляется за определенную сумму и по знакомству.

«Набирает обороты грандиозный скандал, СМИ выяснили, что обеспеченные люди Украины, политики, чиновники и бизнесмены подпольно прививаются. Я напомню, что официально в стране никакой вакцины нет. От российской власти отказались сразу же, а европейцы с американцами поставили нас в самый конец очереди. Тем не менее, на черном рынке доступна абсолютно любая иностранная вакцина. Стоимость дозы — от 1 до 3 тысяч евро. Вакцинироваться можно по рекомендации знакомых», — заявил журналист.

Иван Росада отметил, что информация о подпольных вакцинациях через СМИ стала достоянием общественности и украинское правительство начала собственное расследование инцидента. При этом журналист считает, что следствие ни к чему не приведет.

«Сейчас правительство начало следствие по статье «Контрабанда», но почему-то мне подсказывает опыт, что ничем оно так и не закончится. При этом, ковидный фонд абсолютно разграблен и деньги пущены на строительство дорог. Власти стали делать в 3 раза меньше тестов, чтобы снизить статистику заболеваемости», — отметил Росада.

Также украинский журналист заявил, что сам воспользовался данной возможностью вакцинироваться, но при этом не стал называть происхождение вакцины и свои каналы связи.

«Признаюсь, я тоже вакцинировался, где, какой вакциной и по каким каналам сказать в эфире я не могу, чтобы не подставить людей, которые согласились и помогли мне с этом», — сказал журналист.

Скандал с подпольным рынком вакцин затронул даже высшее руководство страны, так депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что якобы президент страны Владимир Зеленский и его ближайшее окружение привились от COVID-19 российской вакциной. Каким конкретно из трех российских препаратов привился украинский лидер, парламентарий не сообщил.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
ТК «Звезда»: последние новости
Минфин США ввел санкции против Украины за вмешательство в выборы Минфин США ввел санкции против Украины за вмешательство в выборы Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии КНДР В США допустили уголовное преследование Трампа из-за беспорядков В США допустили уголовное преследование Трампа из-за беспорядков
Комментарии 16
В мире , Видео , Илья Кива , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
00:22
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
Войска
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
00:51
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение