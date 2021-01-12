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В США задумались об объявлении импичмента после ухода Трампа из Белого дома 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В США задумались об импичменте Трампу
Фото: EPA
Из-за того, что Сенат США выйдет с каникул только 19 января, возник спор о том, можно ли вынести импичмент Дональду Трампу уже после того, как он покинет пост президента, сообщают СМИ.
CNN со ссылкой на источники сообщает, что голосование в Палате представителей Конгресса по импичменту состоится в среду. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов нет времени на рассмотрение этого вопроса, передает РИА «Новости».
В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали рассмотреть резолюцию о прекращении полномочий Трампа вице-президентом США Майком Пенсом. Республиканская партия вынудила перенести заседание. По информации СМИ, демократы собрали достаточно голосов для импичмента.
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В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Сенат США , CNN , РИА Новости , Белый , США , Тверская Область
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