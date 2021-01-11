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США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
США включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма
Фото: Reuters
США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма.
Решения приняла администрация действующего президента Дональда Трампа, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, Гавана предоставляет убежище боевикам.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда Соединённые Штаты возглавил Дональд Трамп.
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В мире , Барак Обама , Дональд Трамп , Куба , США
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