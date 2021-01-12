Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне 

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Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Об этмо сообщает РИА "Новости".

Кроме того, он направил городу федеральную помощь для обеспечения порядка на фоне подготовки к инаугурации избранного президента США Джо Байдена , которая пройдет 20 января. Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов.

Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США , прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.