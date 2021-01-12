Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне 

Газета.Ru и ещё 5 48 минут назад
Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Об этмо сообщает РИА "Новости".
Кроме того, он направил городу федеральную помощь для обеспечения порядка на фоне подготовки к инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов.
Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.
Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов.
В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
Газета.Ru: последние новости
NI рассказал, почему Запад проигрывает России борьбу за Украину NI рассказал, почему Запад проигрывает России борьбу за Украину ФБР США ожидает вооруженные акции протеста по всей стране ФБР США ожидает вооруженные акции протеста по всей стране Республиканцы заблокировали быстрое рассмотрение 25-й поправки против Трампа Республиканцы заблокировали быстрое рассмотрение 25-й поправки против Трампа
Комментарии 218
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , РИА Новости , Колумбия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
00:22
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
Войска
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
00:51
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение