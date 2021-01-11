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Байден: Трамп не должен находиться у власти 

News.ru и ещё 1 41 минуту назад
Байден отказал Трампу в праве находиться у власти
Фото: Reuters
Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не должен оставаться у власти, заявил демократ Джо Байден.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, имеет ли действующий американский лидер отношение к подстрекательству к мятежу в контексте штурма Капитолия.

Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка, — ответил политик.

Будущий глава США отметил, что люди, которые причастны к нападению на Капитолий, должны понести ответственность, передаёт РИА Новости.
ФБР: во всех штатах США пройдут вооруженные акции протеста
Ранее исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в организации беспорядков у Капитолия 6 января.
Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.
В практическом смысле импичмент Трампа за несколько дней до прекращения его полномочий не имеет особого смысла: политик всё равно покинет Белый дом и уступит президентское кресло своему преемнику. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную должность, писал NEWS.ru.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , РИА Новости , Колумбия , США
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