Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Байден обсудил с законодателями возможный импичмент Трампа 

ТАСС 1 час назад
Байден обсудил с законодателями возможный импичмент Трампа
Фото: REUTERS
Избранный президент США Джозеф Байден обсудил с американскими законодателями вопросы, касающиеся возможного импичмента действующего лидера страны Дональда Трампа. Об этом демократ заявил в понедельник во время выступления в Ньюарке (штат Делавэр), трансляцию вели центральные каналы.

"Я говорил сегодня с некоторыми людьми в Сенате", — сказал Байден.

Как он пояснил, обсуждение, в частности, касалось того, смогут ли сенаторы заниматься одновременно процедурой импичмента, а также согласовываем вопросов, касающихся утверждения кандидатов Байдена на ключевые посты в новой администрации и выделения финансовой помощи в сфере пандемии.

"Я думаю, что президент Трамп не должен оставаться у власти. Точка", — также привел слова Байдена его пресс-пул.

Байден вновь подчеркнул, что участники беспорядков в центре Вашингтона должны понести ответственность.

"Думаю, этого мнения придерживается подавляющее большинство демократов и республиканцев в Конгрессе", — добавил он.

Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
ТАСС: последние новости
Литва заявила о готовности сменить название Белоруссии Литва заявила о готовности сменить название Белоруссии ABC: ФБР считает, что во всех штатах США планируются вооруженные акции протеста ABC: ФБР считает, что во всех штатах США планируются вооруженные акции протеста Конгрессмены-республиканцы заблокировали резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа Конгрессмены-республиканцы заблокировали резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Делавэр , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
00:22
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
Войска
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
00:51
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение