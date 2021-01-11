Байден обсудил с законодателями возможный импичмент Трампа 

Избранный президент США Джозеф Байден обсудил с американскими законодателями вопросы, касающиеся возможного импичмента действующего лидера страны Дональда Трампа. Об этом демократ заявил в понедельник во время выступления в Ньюарке (штат Делавэр), трансляцию вели центральные каналы.
"Я говорил сегодня с некоторыми людьми в Сенате", — сказал Байден.
Как он пояснил, обсуждение, в частности, касалось того, смогут ли сенаторы заниматься одновременно процедурой импичмента, а также согласовываем вопросов, касающихся утверждения кандидатов Байдена на ключевые посты в новой администрации и выделения финансовой помощи в сфере пандемии.
"Я думаю, что президент Трамп не должен оставаться у власти. Точка", — также привел слова Байдена его пресс-пул.
Байден вновь подчеркнул, что участники беспорядков в центре Вашингтона должны понести ответственность.
"Думаю, этого мнения придерживается подавляющее большинство демократов и республиканцев в Конгрессе", — добавил он.