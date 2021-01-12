Стало известно о первом случае заражения гориллы коронавирусом

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Две гориллы, обитающие в зоопарке американского Сан-Диего, инфицированы коронавирусом.

«Тесты на SARS-CoV-2 у горилл в сафари-парке Сан-Диего показали положительные результаты», — говорится в пресс-релизе.

В зоопарке уточнили, что решение о проведении тестов было принято после того, как 6 января у горилл был зафиксирован кашель.

Отмечается, что животные чувствуют себя хорошо, за ними ведётся наблюдение.

Предположительно, гориллы могли получить коронавирус от сотрудника зоопарка.