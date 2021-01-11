На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вирус На данный момент новый вариант пока не приводит к тому, что вирус становится более агрессивным, — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, чем активнее распространяется вирус, тем больше шансов на появление новых мутаций. Это может привести к росту заболеваемости и числа госпитализаций, что будет осложнять работу медицинских учреждений, «которые и так уже находятся на грани».

Глава организации отметил, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, так как снижение темпов распространения COVID-19 снижает вероятность появления новых штаммов вируса.

Накануне исследователи японского Национального института инфекционных болезней сообщили о выявлении новой мутации коронавируса у четырёх пациентов, прибывших из Бразилии. Она отличается от «британской» и в настоящий момент учёные не могут оценить уровень её патогенности и контагиозности, а также эффективность методов тестирования и прививок, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за появления нового штамма коронавируса в Великобритании многие страны ужесточили требования к въезжающим туристам. С 11 января все приезжающие в Англию должны будут иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до отъезда. В настоящее время власти России приостановили авиасообщение с Великобританией до 13 января 2021 года. Аналогичные требования ввела и Южная Корея.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.