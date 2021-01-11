Эрдоган призвал жителей Турции экономить воду 

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в понедельник жителей республики экономить воду в связи с возникшим дефицитом водных ресурсов, вызванным засушливым периодом.
"У нас бывали периоды засухи и периоды, когда шли проливные дожди. Сейчас мы переживаем один из самых засушливых периодов. Некоторые водохранилища полностью себя исчерпали, нам нужно всем вместе принять меры перед угрозой засухи", — подчеркнул он в телевизионном обращении.
"Мы видим, что у нас есть существенный потенциал в вопросе экономии питьевой воды. Мы считаем, что при сознательном потреблении мы можем экономить около 50% воды", — добавил Эрдоган.