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Эрдоган призвал жителей Турции экономить воду 

ТАСС 25 минут назад
Эрдоган призвал жителей Турции экономить воду
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в понедельник жителей республики экономить воду в связи с возникшим дефицитом водных ресурсов, вызванным засушливым периодом.

"У нас бывали периоды засухи и периоды, когда шли проливные дожди. Сейчас мы переживаем один из самых засушливых периодов. Некоторые водохранилища полностью себя исчерпали, нам нужно всем вместе принять меры перед угрозой засухи", — подчеркнул он в телевизионном обращении.

"Мы видим, что у нас есть существенный потенциал в вопросе экономии питьевой воды. Мы считаем, что при сознательном потреблении мы можем экономить около 50% воды", — добавил Эрдоган.

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В мире , Турция
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