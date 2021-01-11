Эрдоган призвал жителей Турции экономить воду 

"У нас бывали периоды засухи и периоды, когда шли проливные дожди. Сейчас мы переживаем один из самых засушливых периодов. Некоторые водохранилища полностью себя исчерпали, нам нужно всем вместе принять меры перед угрозой засухи", — подчеркнул он в телевизионном обращении.